-SAROS KÖRFEZİNDE 5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÇANAKKALE/EDİRNE (A.A) - 03.11.2010 - Merkez üssü Saros Körfezi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.51'de meydana gelen deprem, çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar, yeni bir deprem olma ihtimaline karşın binalardan dışarı çıkarken yetkililer, şu ana kadar, can ve mal kaybına yönelik bilgi ulaşmadığını bildirdi. Çanakkale'de de hissedilen depremin ardından vatandaşlar yeni bir sarsıntı ihtimaline karşı sokaklarda ve açık alanlarda bekliyor. Valilik Kriz Merkezi yetkilileri, il genelinde şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik herhangi bir bilginin kendilerine ulaşmadığını bildirdi. Telsiz anonslarıyla uyarılan Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, tüm cadde ve sokakları gezdi. Yapılan kontrollerde, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.