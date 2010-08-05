-ŞARON ÖLDÜ İDDİASINI İSRAİL'DEKİ HASTANE YALANLADI TEL AVİV (A.A) - 05.08.2010 - İran'ın El-Alem televizyonunun, İsrail'in halen komada olan eski başbakanı Ariel Şaron'un öldüğü iddiası, Şaron'un bulunduğu hastane tarafından yalanlandı. Şaron'un makinelere bağlı olarak bitkisel hayatta bulunduğu Haim Şeba Tıp Merkezinin sözcüsü bir açıklama yaparak, söz konusu iddianın doğru olmadığını belirtti ve Ariel Şaron'un durumunda bir değişiklik olmadığını kaydetti. El Alem televizyonu Şaron'un öldüğünü iddia etmiş, söz konusu iddia internet sayfaları ile Twitter'a yansımıştı. Şaron, 5 Ocak 2006'da başbakan olduğu sırada beyin kanaması geçirmiş, yapılan ameliyatlara rağmen durumu giderek kötüleşmiş ve bitkisel hayata girmişti.