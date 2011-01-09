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Dünya

ŞARON İYİLEŞME BELİRTİLERİ GÖSTERDİ KUDÜS (A.A)

09 Ocak 2011 16:29

-ŞARON İYİLEŞME BELİRTİLERİ GÖSTERDİ KUDÜS (A.A) - 09.01.2011 - Beş yıldır komada olan İsrail'in eski başbakanı Ariel Şaron'un iyileşme belirtileri gösterdiği bildirildi. Ariel Şaron'un özel doktoru Şlomo Segev, İsrail televizyonuna yaptığı açıklamada, 82 yaşındaki eski başbakanın "çimdik atıldığında tepki verdiğini" ve kendisiyle konuşulduğunda gözlerini açtığını söyledi. Şaron'un eski sözcüsü Raanan Gissin ise eski Başbakanın durumunda bir değişiklik olmadığını ifade etti. Ariel Şaron, başbakanlığı döneminde beyin kanaması geçirdiği 2006 yılında bitkisel hayata girmişti.

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