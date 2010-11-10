-ŞARON HASTANEDEN ÇİFTLİĞİNE NAKLEDİLİYOR TEL AVİV (A.A) - 10.11.2010 - Geçirdiği beyin kanaması ve felcin ardından 4 yıldır komada olan ve makinelerle yaşatılan İsrail'in eski başbakanı Ariel Şaron, ailesinin kararıyla, şimdiye kadar tutulduğu Tel Haşomer Şeba Tıp Merkezinden Necef'teki çiftliğine nakledilecek. Hastane yetkilileri, basında çıkan haberleri doğrulayarak, Şaron ailesinin birkaç gündür bu konuda hazırlıklar yaptığını belirtti. Şaron'un, koşulların uygun olması durumunda önümüzdeki birkaç gün içinde evine taşınması ve tıbbi bakımının artık burada sürdürülmesi planlanıyor. Şaron'un çiftliğinde bakılması konusunda son 2 yıldır ailesiyle değerlendirmeler yapıldığını açıklayan yetkililer, ailenin bu konudaki kararını memnuniyetle karşıladıklarını ve evde bakım sırasında gerekli desteğin sağlanacağını kaydetti. Halen 82 yaşında olan Ariel Şaron, başbakan iken geçirdiği felcin ardından bir süre Kudüs'teki Hadassa Ein Kerem Hastanesinde tutulmuş, Mayıs 2006'da Tel Aviv'deki hastaneye nakledilmişti. Bu arada, hükümetin, Şaron'un hastane bakım masrafları için her yıl 1,6 milyon İsrail Şekeli (yaklaşık 460 bin dolar) tutarında ödeme yaptığı bildirildi. İsrail Maliye Bakanlığının bir yetkilisi, İsrail parlamentosunun (Knesset) maliye komisyonuna, tedavi masrafları olarak her yıl Sağlık Bakanlığına bu miktarda paranın transfer edildiğini belirtti.