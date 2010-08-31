-''SARMAŞIK''TA 6 TAHLİYE İZMİR (A.A) - 31.08.2010 - İzmir'de ''Sarmaşık'' adı verilen operasyon kapsamındaki davada, aralarında eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran'ın da bulunduğu tutuklu 6 sanık tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Ertan Avkıran'ın da aralarında bulunduğu tutuklu 6 sanık ile tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, eski Güzelbahçe Belediye Başkanı Hülya Yarbuz ile belediye çalışanı Güler Başkurt tanık olarak dinlendi. Yarbuz, 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yaptığını ve kendisinden sonra belediyede yanlışlıklar yapıldığını öne sürdü. Belediye çalışanı Güler Başkurt'un kendisini arayarak, belediyede yolsuzluklar yapıldığını, bunları müfettişlere bildirdiği için spor salonuna görevli olarak sürüldüğünü anlattığını, daha sonra Başkurt'un arabasının ve kendisinin kurşunlandığını öğrendiğini söyledi. Güler Başkurt ise, Saymanlıkta görev yaptığını, bir takım yolsuzluklar olduğunu, bu nedenle müfettişliğe şikayette bulunduğunu ve başka bir yere sürgün edildikten sonra arabasının ve kendisinin kurşunlandığını anlatarak, Avkıran'dan şikayetçi olduğunu bildirdi, cezalandırılmasını istedi. Avkıran ise savunmasında, maddi ve manevi olarak yıprandığını, ailesinin perişan olduğunu, sağlının bozulduğunu ağlayarak anlattı. Sanık Avkıran, Başkurt'u kendisinin işe aldığını ve duruşmada anlattıklarını hayretler içerisinde dinlediğini vurgulayarak, ''Bu nasıl bir vicdandır, anlamış değilim. Güzelbahçe 40 bin nüfuslu bir ilçe ve hiç kimse benden şikayetçi değil. Yarbuz ve Başkurt'un başını çektiği bir grup benimle uğraşmaktadır. Bu ne kıskançlık, bu ne kindir'' diye konuştu. Avkıran, daha fazla mağdur olmaması için tahliyesini talep etti. Diğer sanıklar da, tutuklu bulundukları süre içerisinde psikolojik olarak yıprandıklarını, ailelerinin ve kendilerinin perişan olduğunu belirterek, tahliyelerini istediler. Mahkeme heyeti, 11 Ocak 2009 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Ertan Avkıran, Mehmet Halis Yalar, Soner Akın, Yusuf Budak, Halil Durak ve Bülent Aktepe'nin tahliyesine karar verdi. Tahliye kararı, tutuklu sanıkların yakınları tarafından coşkuyla karşılandı.