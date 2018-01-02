Sarma sigarada kullanılan makarona ÖTV zammı

Yeni yılda sarma sigaraya da Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı geldi. 50 kuruştan satılan sarma sigara makoronu zamla birlikte 1 lira 50 kuruşa çıkacak. Katma Değer Vergisiyle (KDV) birlikte satış fiyatı 1lira 77 kuruş olacak. Hükümet geçen ay çıkardığı torba yasayla birlikte sarma tütün makaronunu ÖTV kapsamına almıştı.

Sözcü gazetesinden Ergün Sözer'in haberi şöyle:

Hükümet ev yapımı rakının ardından şimdi de sarma sigaraya zam yaptı. Bakanlar Kurulu, içerisine tütün doldurulan 1 paket makarona 1 lira ÖTV ekledi. Yeni vergiyle birlikte 2.5 liraya mal edilen 1 paket sigara yüzde 90.8 oranında zamlanarak 4 lira 77 kuruşa çıktı. Yeni zamlı tarife 1 Temmuz 2018'den itibaren uygulanacak.

Hükümet, geçen ay çıkardığı torba tasarıyla içerisine tütün doldurulan makaronu ÖTV kapsamına almış ve tıpkı sigarada olduğu gibi makarona da hem yüzde 65.25 oranında nispi, hem de 0.0994 TL asgari maktu ÖTV getirmişti. Dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla nispi verginin şimdilik sıfır (0) olarak uygulanmasına karar verildi. Ayrıca asgari maktu tutarı da 0.0500 TL'ye indirildi. Ayrıca yeni ÖTV uygulaması 6 ay ertelenerek 1 Temmuz 2018 tarihine ötelendi. Bu iyi haber…

Bu da kötü haber

Hükümetin getirdiği 5 kuruşluk ÖTV çok küçük gibi görünse de 20 dal sigaradan oluşan 1 paket boş makaronda 1 liralık ilave vergiye karşılık geliyor. Bugüne kadar makarondan ayrıca ÖTV alınmıyordu. Dolayısıyla, markette satılan yüksek vergili sigaraları satın almaya güçleri yetmeyen yoksul vatandaşlar 20'lik makaronu 50 kuruşa alıp içerisine de 2 ila 2.5 liralık vergisiz tütünü doldurup 1 paket sigarayı 2.5 TL ila 3 TL'ye mal ediyorlardı. Yeni ÖTV ile birlikte 20'lik makaronun ÖTV'li fiyatı 50 kuruştan 1.5 liraya çıkacak. KDV ile birlikte tutar 1 lira 77 kuruş olacak. Torba yasayla vergisiz, kayıt dışı kıyılmış tütün satışı yasaklandı. Dolayısıyla 1 paket sigara için tütüne 2.5-3 lira yerine 3 ila 4 lira ödenecek. Böylece makarondan elde edilmiş 1 paket sigara en az 4.77 liraya mal olacak. Bu da en az yüzde 90.8 oranındazam anlamına geliyor.

Hiç olmazsa fabrikalar kapanmayacak

Hükümet eğer torba yasadaki ÖTV oranını indirmeden direkt uygulamış olsaydı bu durumda 20'lik makaronun sadece ÖTV'si 1 lira yerine 1.99 kuruşa çıkacak, 50 kuruşluk maliyet ve KDV de eklendiğinde toplam fiyatı 2.93 lirayı bulacaktı. Bu durumda da tütün doldurularak elde edilen 1 paket sigara en az 6 liraya ulaşacaktı. İndirimi olumlu bulan Sigara Harici Tütün Mamulleri Üreticileri Derneği Başkanı Gökhan Ersöz, “Hiç olmazsa fabrikalarımız kapanmayacak” dedi.