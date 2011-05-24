-SARKOZY'Yİ ÜZEN ANKET PARİS (A.A) - 24.05.2011 - Fransa'da düzenlenen son kamuoyu yoklamaları, eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn olmadan da Sosyalist Parti'nin gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimini önde bitireceğini ortaya koydu. BVA kamuoyu şirketi araştırmasına göre, Sosyalist Parti'den aday olmaları halinde gerek eski Genel Sekreter Francois Hollande, gerekse yeni Genel Sekreter Martine Aubry yarışı, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin önünde bitirecek. Ankete göre, ilk turda Hollande aday olursa yüzde 27, Sarkozy yüzde 22 oy alacak. İlk turda, Aubry aday olursa yüzde 24, Sarkozy yüzde 21 oranında oy alabilecek. IFOP kamuoyu araştırma merkezi tarafından düzenlenen ayrı bir anket ise, seçmenlerin yüzde 57'sinin artık sol kesimden bir adayı cumhurbaşkanlığı koltuğunda görmek istediğini ortaya koydu.