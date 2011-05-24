T24 LogoT24 Logo
Dünya

SARKOZY'Yİ ÜZEN ANKET PARİS (A.A)

24 Mayıs 2011 18:14

-SARKOZY'Yİ ÜZEN ANKET PARİS (A.A) - 24.05.2011 - Fransa'da düzenlenen son kamuoyu yoklamaları, eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn olmadan da Sosyalist Parti'nin gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimini önde bitireceğini ortaya koydu. BVA kamuoyu şirketi araştırmasına göre, Sosyalist Parti'den aday olmaları halinde gerek eski Genel Sekreter Francois Hollande, gerekse yeni Genel Sekreter Martine Aubry yarışı, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin önünde bitirecek.  Ankete göre, ilk turda Hollande aday olursa yüzde 27, Sarkozy yüzde 22 oy alacak. İlk turda, Aubry aday olursa yüzde 24, Sarkozy yüzde 21 oranında oy alabilecek.   IFOP kamuoyu araştırma merkezi tarafından düzenlenen ayrı bir anket ise, seçmenlerin yüzde 57'sinin artık sol kesimden bir adayı cumhurbaşkanlığı koltuğunda görmek istediğini ortaya koydu.  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24