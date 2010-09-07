-SARKOZY'Yİ SARSAN SKANDAL BÜYÜYOR PARİS (A.A) - 09.07.2010 - Fransa'da kozmetik devi L'Oreal'in sahibi Liliane Bettancourt ile kızı arasında başlayan "servet kavgası" ile başlayan ve ardından Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasının yasa dışı finansmanına kadar giden zincirleme gelişmeler, iktidarı sarsmaya devam ediyor. Fransız Marianne dergisi, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki dört aylık sürede L'Oreal'in sahibinin hesabından 390 bin avro para çekildiğini iddia ederek, bu paranın Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasında kullanılmış olabileceği imasında bulundu. Fransız yargısı, Sarkozy'nin seçim kampanyasına yapıldığı iddia edilen maddi destekle ilgili ön soruşturma açılmasını kararlaştırmıştı. Polis, bugün L'Oreal'in sahibinin servetini yöneten Patrice de Maistre'in evinde arama yaptı. Aile içindeki "servet kavgasıyla" başlayan tartışmada, Fransa'nın en zengin kadını Liliane Betancourt'un vergi kaçırdığı ve buna bir dönem Bütçe Bakanlığı yapan, halen Çalışma Bakanı olan Eric Woerth'in, karısı bu şirkette çalıştığı için gözyumduğu yolundaki iddialar, geçen hafta ülkedeki siyasi gündemi belirlemişti. L'Oreal'in sahibinin eski muhasebecisi, patronunun 2007 yılında Nicolas Sarkozy'nin seçim kampanyasına 150 bin avro nakit bağış yaptığını ve bu paranın iktidar partisinin "kasası" olarak bilinen Bakan Woerth'e teslim edildiğini iddia etmişti. Fransız Bakan, dün yaptığı açıklamayla bu iddiayı reddetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı da bir açıklama yaparak iddianın asılsız olduğunu bildirmişti. Muhalefetteki Sosyalist Parti, iş ve siyaset dünyası arasında "karşılıklı çıkar sağlandığı" yolundaki bu iddiaların araştırılması için yargıyı göreve çağırıyor. Sosyalist Parti temsilcileri, Woerth'ü "bulunduğu mevkiyi kötüye kullanarak ailesine çıkar sağladığı" gerekçesiyle eleştirirken, Sarkozy'yi de bakanı korumakla suçluyor. Woerth'ün, Liliane Bettancourt'un vergi kaçakçılığına gözyumduğu iddia ediliyor.