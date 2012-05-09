Sarkozy'yi Müslüman ve ateistler devirdi

Fransa'da 6 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Müslüman seçmenlerin ezici çoğunluğunun sosyalist aday François Hollande için oy kullandıkları ortaya çıktı. Müslüman seçmenin yüzde 93'ü oyunu Hollande'a verdi.

Seçim sonuçlarının anatomisi hakkında Le Figaro gazetesi için gerçekleştirilen bir araştırma, Müslüman seçmenlerin yüzde 93'ünün Sarkozy'ye karşı oy kullandıklarını gösterdi. Sarkozy'nin Müslümanları, kaçak göçmenleri ve Türkiye'yi hedef alan politikalarıyla aşırı sağcıların yabancılarla ilgili fikirlerini kopyalamasının Müslüman seçmeni solun adayı Hollande'a yönelten faktörlerin başında geldiği belirtildi.

Sarkozy hiçbir dine inanmayanların (ateist) oylarının da sadece yüzde 34'ünü alabildi. Aynı araştırma, buna karşılık, düzenli olarak kiliseye giden Katolik seçmenin yüzde 73, arada bir kiliseye giden Katolik seçmenin yüzde 58'i ve Protestan seçmenin yüzde 61'inin ikinci turda Sarkozy'nin seçilmesi için oy kullandığını açığa vurdu.

Seçimde kadınlar da erkekler de sol için daha fazla oy kullandı. İkinci turda kadınlar ve erkeklerin yüzde 52'si Hollande, yüzde 48'i ise Sarkozy için oy verdi. Hollande en fazla oyu 18-24 (yüzde 59) ve 50-59 (yüzde 60) yaş gruplarından aldı. Sarkozy ise 35-49 (yüzde 51) ve 60 üstü (yüzde 54) yaş gruplarından daha fazla oy toplayan aday oldu.

Esnaf ve tüccar Sarkozy'yi istedi

Ülkenin yeni cumhurbaşkanı Hollande meslek grupları arasında en fazla oyu üst düzey kadro elemanları, aydınlar ve akademisyenlerden (yüzde 57) alırken, esnaf, tüccar ve şirket sahipleri yüzde 58'lik oranla Sarkozy'nin başlıca oy deposunu oluşturdu. İşçi ve memur oyları da ikinci turda yüzde 54'lik oranla François Hollande'a gitti.

Fakirler oyunu sola verdi

Seçimin ikinci turunda dar ve orta gelirlilerin oyları da büyük ölçüde solun adayına gitti. Aylık geliri 999 Euro'dan düşük olanların yüzde 59'u, 1000-1999 Euro diliminde aylık gelir sahibi olanların yüzde 55'i ve 2000-3499 diliminde olanların da yüzde 52'si ikinci turda Hollande için oy kullandı. Sarkozy bu alanda sadece 3 bin 500 Euro'dan fazla kazananların oylarının çoğunluğunu (yüzde 55) elde edebildi.