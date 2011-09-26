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Dünya

Sarkozy'ye soldan tarihi darbe

Fransa'nın yakın tarihinde sol partiler ilk kez Senato'da çoğunluğu ele geçirdi...

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Sosyalist Parti ile Komünist ve Yeşiller'den oluşan müttefikleri, parlamentonun üst kanadında 177 sandalye kazanarak denetimi ele aldı.

Bu sonuçta ülkedeki yüksek işsizlik oranı ile Yunan ve İtalyan borçları yüzünden zor duruma düşen bankalar kadar, sağcı Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye yakın isimlerin ardı ardına yolsuzluk skandallarına karışmalarının da payı olduğu belirtiliyor.

Fransa'da Senato, 1958 yılında 5. Cumhuriyet kurulduğundan beri sağ partilerin denetimindeydi.

Üstelik sol partilerin zaferi, Nisan ayındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yalnızca yedi ay önceye rastlıyor.

Sosyalist Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen François Hollande "Nicolas Sarkozy tarihe, sağa Senato'daki çoğunluğunu kaybettiren lider olarak geçecek." dedi ve devam etti:

"Bu sonuçlar bir bakıma 2012'de olacakların habercisi gibi. Mücadele bu gece başlıyor."
Siyasi deprem

Senato doğrudan halk tarafından değil, belediye başkanları, belediye ve eyalet meclisi üyeleri gibi isimlerden oluşan yaklaşık 72 bin kişilik bir "süper seçmenler" grubu tarafından seçiliyor.

Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin ofisinden yapılan kısa açıklamada sonuçların "not edildiği" belirtildi.

Sarkozy bundan önceki seçimlerin aksine bakanlarını ve danışmanlarını da seçim sonrası analizi için toplamadı.

Senato'nun sağcı Başkanı Gerard Larcher seçimden önce kazanacaklarına emin olduğunu söylemiş, kaybederlerse bunun "siyasi bir deprem" olacağını ve cumhurbaşkanlığı yarışı için hazırlıkların tamamen değişeceğini belirtmişti.

Sosyalist adaylar son zamanlarda yerel seçimlerde de öne geçmişlerdi.

Kamuoyu yoklamaları, gelecek yılki cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri yarışında, solu önde gösteriyor.

Eğer sol gelecek yıl parlamentonun iki kanadı ile birlikte cumhurbaşkanlığını da ele geçirirse, anayasayı değiştirebilecek.


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