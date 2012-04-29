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Dünya

Kaddafi'nin Sarkozy'ye seçim yardımı belgelendi

Skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Mediapart sitesi; Kaddafi'nin, 2007'deki seçimlerde Sarkozy'ya 50 milyon Euro mali yardım yapmayı kabul ettiğini gösteren bir belge yayınladı

29 Nisan 2012 02:00

Fransa'da bir internet haber sitesi, Kaddafi rejiminin Sarkozy'nin 2007 yılındaki seçim kampanyasına 50 milyon Euro yardım yapmayı kabul ettiğini gösteren bir belge yayınladı.

Fransa'da, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde Sarkozy'yi zora sokacak bir gelişme yaşandı.

Skandal haberleri ortaya çıkarmasıyla ünlü Mediapart sitesi; Kaddafi'nin, 2007'deki seçimlerde Sarkozy'ye 50 milyon Euro mali yardım yapmayı kabul ettiğini gösteren bir belge yayınladı.

Eski Libya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Musa Kusa imzasını taşıyan Arapça belgede Sarkozy'nin adaylık kampanyasına 50 milyon Euro tutarında mali yardım yapılmasıyla ilgili anlaşma sağlandığı teyit ediliyor.

Sözlü anlaşmaya varıldığını belirten belgede bu mali yardımın yapılıp yapılmadığı ise belirtilmiyor.

 

Seyfüislam geri istemişti

 

Bu iddiayı ilk kez geçen yıl Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi gündeme getirmişti.

Seyfülislam Kaddafi, muhaliflere destek veren Sarkozy'yi eleştirerek, Sarkozy'nin seçim kampanyasında Libya'dan para aldığını ileri sürmüştü.

Seyfülislam Kaddafi, Sarkozy'nin 2007'deki seçim kampanyasını Libya'nın finanse ettiğini iddia etmiş ve Sarkozy'den bu parayı geri vermesini istemişti.

 

'Seçim kampanyası  22 milyon Euro tuttu'

 

İddianın internet sitesinde yer almasının hemen ardından Sarkozy cephesinden bir yanıt geldi.

Sarkozy'nin sözcüsü, iddianın 'gülünç' olduğunu söyleyerek seçim kampanyası hesaplarının toplamının 22 milyon Euro tuttuğunu, 50 milyon Euro'nun hayal edilemeyeceğini ve hesapların anayasa konseyi tarafından onaylandığını belirtti.

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