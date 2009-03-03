Sarkozy'ye ölüm tehdidi

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ölümle tehdit edildi.



Paris savcılığının açıklamasına göre, 9 milimetrelik bir tabanca kurşunu ve ölüm tehdidi içeren bir mektup, geçen hafta sonu bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından Sarkozy'ye gönderildi.



Savcılık, yine aynı şekilde içinde 9 milimetrelik bir kurşun yer alan tehdit mektuplarının Adalet Bakanı Rachida ve İçişleri Bakanı Michele Alliot-Marie'ye de gönderildiğini bildirdi.



Eski başbakanlardan Alain Juppe ve iktidardaki Halk Hareketi Birliğinin bazı milletvekillerine de yine aynı şekilde mektuplar gönderildiği ortayaçıktı.



Tehditlerle ilgili olarak terörle mücadele savcılığı soruşturma başlattı.

