Sarkozy'ye ölüm tehdidi

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ölümle tehdit edildi.
Paris savcılığının açıklamasına göre, 9 milimetrelik bir tabanca kurşunu ve ölüm tehdidi içeren bir mektup, geçen hafta sonu bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından Sarkozy'ye gönderildi.
Savcılık, yine aynı şekilde içinde 9 milimetrelik bir kurşun yer alan tehdit mektuplarının Adalet Bakanı Rachida ve İçişleri Bakanı Michele Alliot-Marie'ye de gönderildiğini bildirdi.
Eski başbakanlardan Alain Juppe ve iktidardaki Halk Hareketi Birliğinin bazı milletvekillerine de yine aynı şekilde mektuplar gönderildiği ortayaçıktı.
Tehditlerle ilgili olarak terörle mücadele savcılığı soruşturma başlattı.