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Dünya

Sarkozy'ye ölüm tehdidi

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve eski başbakanlardan Alain Juppe ölümle tehdit edildi

03 Mart 2009 02:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ölümle tehdit edildi.

Paris savcılığının açıklamasına göre, 9 milimetrelik bir tabanca kurşunu ve ölüm tehdidi içeren bir mektup, geçen hafta sonu bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından Sarkozy'ye gönderildi.

Savcılık, yine aynı şekilde içinde 9 milimetrelik bir kurşun yer alan tehdit mektuplarının Adalet Bakanı Rachida ve İçişleri Bakanı Michele Alliot-Marie'ye de gönderildiğini bildirdi.

Eski başbakanlardan Alain Juppe ve iktidardaki Halk Hareketi Birliğinin bazı milletvekillerine de yine aynı şekilde mektuplar gönderildiği ortayaçıktı.

Tehditlerle ilgili olarak terörle mücadele savcılığı soruşturma başlattı.

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