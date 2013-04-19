Sarkozy'ye Libya soruşturması

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, bir önceki seçim kampanyası sırasında Libya'dan mali destek aldığı iddiası ile ilgili soruşturma açıldı.

Fransız basını, soruşturmanın, Lübnanlı işadamı Ziad Takieddine'nin söz konusu iddiaları kanıtlayabileceği yolundaki açıklamaları doğrultusunda açıldığını duyurdu.

Ortadoğu ülkelerinin, batı ülkeleri ile yaptığı silah ticaretinde arabuluculuk yaptığı bilinen Lübnanlı işadamı, 2007 yılındaki seçimlerde devrik lider Kaddafi'nin Sarkozy'nin seçim kampanyasına mali yardımda bulunduğunu iddia etmiş ve bu iddiaları kanıtlayabileceğini söylemişti.

Söz konusu iddialar ilk olarak Kaadafi'nin oğlu Saif el İslam tarafından gündeme getirilmiş, Sarkozy bu iddiaları sert bir dille yalanmamıştı. Lübnanlı işadamı ile Sarkozy'nin iktidarı döneminde önce Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, daha sonra İçişleri Bakanı olan Claude Guent'ın evi polis tarafından aranmıştı.

Sarkozy hakkında, son olarak kozmetik devi L'Oreal'in sahibinden yine seçim kampanyası sırasında usulsüz biçimde mali destek aldığı gerekçesiyle dava açılmıştı.