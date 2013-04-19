T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sarkozy'ye Libya soruşturması

Sarkozy'ye seçim kampanyasında Libya'dan destek aldığı iddiası ile ilgili soruşturma açıldı

19 Nisan 2013 20:53

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında, bir önceki seçim kampanyası sırasında Libya'dan mali destek aldığı iddiası ile ilgili soruşturma açıldı.

Fransız basını, soruşturmanın, Lübnanlı işadamı Ziad Takieddine'nin söz konusu iddiaları kanıtlayabileceği yolundaki açıklamaları doğrultusunda açıldığını duyurdu.

Ortadoğu ülkelerinin, batı ülkeleri ile yaptığı silah ticaretinde arabuluculuk yaptığı bilinen Lübnanlı işadamı, 2007 yılındaki seçimlerde devrik lider Kaddafi'nin Sarkozy'nin seçim kampanyasına mali yardımda bulunduğunu iddia etmiş ve bu iddiaları kanıtlayabileceğini söylemişti.

Söz konusu iddialar ilk olarak Kaadafi'nin oğlu Saif el İslam tarafından gündeme getirilmiş, Sarkozy bu iddiaları sert bir dille yalanmamıştı. Lübnanlı işadamı ile Sarkozy'nin iktidarı döneminde önce Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri, daha sonra İçişleri Bakanı olan Claude Guent'ın evi polis tarafından aranmıştı.

Sarkozy hakkında, son olarak kozmetik devi L'Oreal'in sahibinden yine seçim kampanyası sırasında usulsüz biçimde mali destek aldığı gerekçesiyle dava açılmıştı.

ETİKETLER

sarkozyfransalibyakaddafiseçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24