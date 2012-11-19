Sarkozy'nin yerine kim geçecek?

Fransa'da muhalefet partisinin liderini belirlemek üzere düzenlediği seçimlerde, her iki aday da zaferini ilan etti. Seçim hile iddialarıyla gölgelendi. Eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Halk Hareketi Birliği ya da Fransızca başharfleriyle UMP'nin yeni liderini belirlemek için 300 bin parti üyesinin yarıdan fazlası oy kullandı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Sağ kanadın adayı Jean-François Cope ile eski başbakan François Fillon arasındaki liderlik mücadelesi başabaş geçti.

Aralarında sadece birkaç yüz oy farkı olduğu söylenen adayların ikisi de zaferini iddia etti.

Partinin seçim komisyonunun oyları değerlendirdikten sonra UMP'nin yeni liderini açıklaması bekleniyor.

UMP'nin yeni lideri, parlamentonun her iki kanadında da çoğunluğu elinde bulunduran Cumhurbaşkanı François Hollande'a karşı muhalefetin başını çekecek.

On yıl iktidarda kalan UMP son seçimlerde hem cumhurbaşkanlığını hem de Ulusal Meclis'teki çoğunluğu sosyalistlere kaptırmıştı.

Parti Sarkozy'nin Mayıs ayındaki seçimleri kaybetmesinden bu yana lidersiz durumda.

Lider adaylarından Cope 2010 yılından bu yana UMP'nin Genel Sekreteri ve peçeyi yasaklama girişimlerine öncülük ederek aşırı sağın desteğini kazanmış durumda.

Gözlemcilerin seçim öncesinde favori gösterdikleri eski başbakan Fillon ise partiyi merkez sağa çekmeyi hedefleyen geleneksel bir muhafazakar olarak niteleniyor.