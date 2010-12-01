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Dünya

SARKOZY'NİN TÜRKİYE KARŞITLIĞI BELGELERDE PARİS (A.A)

01 Aralık 2010 22:31

-SARKOZY'NİN TÜRKİYE KARŞITLIĞI BELGELERDE PARİS (A.A) - 01.12.2010 - Wikileaks'in yayımladığı belgelerde, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Türkiye'nin AB üyeliğine karşıtlığı da yer aldı. Sarkozy, 2007 yılında ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, ''70 milyon Müslümanın AB'ye girecek olmasını'' gerekçe göstererek, Türkiye'nin adaylığına karşı çıkmış. Belgelere göre, ABD Başkanı, Türkiye'nin üyeliğine AB'nin karar vereceğini, ancak Türkiye'ye kapıyı erkenden kapatmanın olumsuz sonuçları olacağı uyarısını yaparak, Sarkozy'yi ikna etmeye çalışmış.  ABD Başkanı, müzakerelerin devam etmesinin, Türkiye'deki reform sürecinin devamı için de gerekli olduğunu savunmuş.  

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