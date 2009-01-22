T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sarkozy’nin seks hocası

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, eşini yatakta mutlu edebilmek için özel bir kadın eğitmenden seks dersleri alıyor.

22 Ocak 2009 02:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, model eşi Carla’yı yatakta mutlu edebilmek için özel bir kadın eğitmenden seks dersleri alıyor.

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nde yer alan habere göre eğitmen Julie Imperiali (26), Nicolas Sarkozy’ye cinsel performansını artırmak için seansı 160 Euro’ya haftada birkaç kez özel ders veriyor.

Imperiali, kasık adalelerini geliştirerek cinsel performansını artırmaya çalıştığı 53 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı’na baş başa kaldığı seanslarda çeşitli egzersizler yaptırıyor.



Kasık kaslarını kuvvetlendirmenin erkeğin cinsel performansını artırdığını belirten Imperiali, "Erken boşalma sorunlarının çoğu kasık kaslarının güçsüzlüğünden kaynaklanmaktadır. Anglosaksonlar bu konularda utangaç davrandıkları için neden söz ettiğimizi bilmediklerini söylerler" diye konuştu.

Imperiali, kendisini Sarkozy ile tanıştırıp ders almasını tavsiye eden kişinin ise bizzat eşi Carla Bruni (41) olduğunu söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24