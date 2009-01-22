Sarkozy’nin seks hocası

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nde yer alan habere göre eğitmen Julie Imperiali (26), Nicolas Sarkozy’ye cinsel performansını artırmak için seansı 160 Euro’ya haftada birkaç kez özel ders veriyor.Imperiali, kasık adalelerini geliştirerek cinsel performansını artırmaya çalıştığı 53 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı’na baş başa kaldığı seanslarda çeşitli egzersizler yaptırıyor.Kasık kaslarını kuvvetlendirmenin erkeğin cinsel performansını artırdığını belirten Imperiali, "Erken boşalma sorunlarının çoğu kasık kaslarının güçsüzlüğünden kaynaklanmaktadır. Anglosaksonlar bu konularda utangaç davrandıkları için neden söz ettiğimizi bilmediklerini söylerler" diye konuştu.Imperiali, kendisini Sarkozy ile tanıştırıp ders almasını tavsiye eden kişinin ise bizzat eşi Carla Bruni (41) olduğunu söyledi.