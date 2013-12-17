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Dünya

Sarkozy'nin 'sağ kolu'na yolsuzluk gözaltısı

Fransa'da eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin 'sağ kolu' olarak bilenen eski İçişleri Bakanı Claude Gueant yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamasıyla gözaltına alındı

17 Aralık 2013 23:04

Fransa eski İçişleri Bakanı Claude Gueant, 2002-2004 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda genel müdür olarak görev yaptığı dönemde, usulsüz bir biçimde emniyet bütçesinden her ay 10 bin Euro prim almakla suçlanıyor.

Aynı dönemde Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan Michel Gaudin'ın da yine aynı suçtan gözaltına alınarak sorgulandığı belirtildi.

Gueant'a yakın kaynaklar, söz konusu primin kişisel veya siyasi amaçlarla kullanılmadığını, Sarkozy'nini güvenliğini sağlayan personele prim amacıyla dağıtıldığını iddia ediyor.

Claude Gueant, 2011 ve 2012'de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Gueant'ın, Sarkozy'nin 2007 yılındaki seçim kampanyasında yasadışı yollardan Libya lideri Kaddafi'den mali yardım almasında sorumluluğu olduğu gerekçesiyle hakkında yine soruşturma açılmıştı.

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