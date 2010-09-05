Sarkozy'nin Roman politikası protesto edildi

T24 - Romanlar’ı toplu sınırdışı eden Fransız hükümetine karşı tepkiler artıyor. Avrupalı politikacıların “ayrımcılık” yapmakla suçladığı Fransız hükümeti, hafta sonunda, ülke genelinde düzenlenen eylemlerle protesto edildi.



Fransa hükümeti, bir süre önce 22 yaşındaki bir gencin polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin ardından ayaklanan Romanlar'a karşı, tutumunu sertleştireceğini açıklamıştı.





Kaçak kampları kapatacaklarını ve “kamu düzenini bozan” Romanlar'ı ülkelerine geri göndereceğini açıklayan hükümet, bu kararını ağustos ortasından bu yana uyguluyor.

Fransızlar'ın tepkisi



Son haftalarda yaklaşık bin kadar Roman’ı, Bulgaristan ve Romanya’ya gönderen Sarkozy yönetimine, tepkiler artıyor.



Hafta sonu sol muhalefet partileri ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun ülke genelinde düzenlediği eylemlerde hükümetin Romanlar'ı toplu sınır dışı etmesi ve göçmenlerin vatandaşlık haklarının ellerinden alınmasını öngören yasa tasarısı hazırlığı protesto edildi. 130 kentte düzenlenen gösterilere yaklaşık 77 bin kişi katıldı.



Sarkozy'ye destek azalıyor



“Irkçılığı durdur” ve “Sarkozy’nin insanlıkdışı politikalarına hayır” yazılı pankartların taşındığı gösteriler, Fransa’da Sarkozy yönetiminin politikalarına karşı olan geniş bir kitleyi sokaklara döktü. Paris Belediye Başkanı Bertrand Delanoe, “Bugün ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele günü” diyerek protesto eylemlerine destek verdi.



Yapılan anketler, bu son ırkçılık tartışmaların ardından Sarkozy yönetimine kamuoyu desteğinin iyice düştüğünü gösteriyor. Anket sonuçlarını değerlendiren kamuoyu araştırmacılarına göre, Sarkozy'nin, gelecek seçimler için Sosyalist Parti adayları karşısında şimdiden şansı yok.



AB incelemeye aldı

Sarkozy’nin Roman politikasına Avrupalı politikacılardan da sert tepkiler geliyor. Avrupa Parlamentosu’nda büyük bir çoğunluk, bu yılın başından beri 8 binden fazla Roman’ı sınırdışı eden Fransız hükümetinin, belli bir halk grubuna karşı ayrımcılık yaparak AB hukukunu ihlal ettiği görüşünde.



Avrupa Parlamentsu’ndaki Sosyalist ve Sosyal Demokrat parlamenterler grubunun sözcüsü Dimitris Komodromos, sınırdışı edilen Romanlar’ın AB vatandaşı olduğunu ve bu nedenle onların haklarına saygı gösterilmesini gerektiğini belirterek, sınırdışı etmek yerine onların uyumuna önem verilmesini istedi.



Avrupa Parlamentosu üyeleri bu konuda bir de karar tasarısı hazırladı. Tasarıda, AB'nin dolaşım özgürlüğü hakkına işaret edilerek Fransız hükümetinden sınırdışı uygulamasını hemen durdurması ve Avrupa Birliği Komisyonu’nun da konuya ilişkin kesin görüşünü dile getirmesi talep ediliyor.



AB’nin Adaletten Sorumlu Komiseri Viviane Reding, Paris’in tutumuyla ilgili şimdiye dek net bir açıklama yapmadı. Komisyon’un bir yargıda bulunmak için henüz yeterli bilgiye sahip olmadığını kaydeden Reding, Fransız hükümetinin AB yasalarını ihlal edip etmediği konusunda inceleme başlatıldığını ifade etti. Avrupa Birliği, Fransa'dan, Romanlar'ı toplu sınırdışı etme kararının yasal olduğunu gösteren kanıt istiyor.



Paris'e göre yasal bir sorun yok

Dolaşım özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle suçlanan Fransız hükümeti ise gelen eleştirileri geri çeviriyor.

“Bu elbette bir sorun” diyen Fransa'nın Avrupa işlerinden sorumlu Devlet Bakanı Pierre Lellouche, Paris'in yasalara uygun davrandığını savunurak “Dolaşım özgürlüğü, ülkelerin uyumla ilgili sorunlarını başkalarının sırtına yüklüme özgürlüğü değildir” diye konuşuyor ve bu konuda AB üyeleri Romanya ile Bulgaristan'a eleştiride bulunuyor. Brüksel'de bu konuda kendini böyle savunan Fransa, Romanları sınırdışı etme politikasından vazgeçmeyeceğini söylüyor.



