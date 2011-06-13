-SARKOZY'NİN POPÜLARİTESİ YÜKSELİŞE GEÇTİ PARİS (A.A) - 13.06.2011 - Fransa'da düzenlenen son kamuoyu araştırması, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin popülaritesinin tekrar yükselişe geçtiğini ortaya koydu. ''OpinionWay'' isimli kamuoyu şirketinin anketine göre, Sarkozy'yi destekleyenlerin oranı 2 puan artarak, yüzde 34'e çıktı. Sarkozy'nin popülaritesi, Nisan ayında, 2007 yılında seçimi kazandığından bu yana en düşük seviye olan yüzde 27'ye inmişti. Son anket, Sarkozy ile Başbakan Francois Fillon'un da popülaritesinin yükselişinin devam ettiğini ortaya koydu. Ankette, Fillon'un arkasındaki halk desteğinin yüzde 44 olduğu belirlendi.