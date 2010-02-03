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Dünya

Sarkozy'nin popülaritesi en düşük seviyesinde

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin popülaritesi, 2007 yılındaki seçimden bu yana en düşük seviyeye indi.

03 Şubat 2010 02:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin popülaritesi, 2007 yılındaki seçimden bu yana en düşük seviyeye indi.



TNS kamuoyu araştırma merkezinin Le Figaro gazetesi için yaptığı anket, Sarkozy'nin popülaritesinin yüzde 31'e düştüğünü ortaya koydu.

Aynı araştırma, Uluslararası Para Fonu Başkanı ve Sosyalist Parti'nin iktidarda olduğu dönemde ekonomi bakanlığı görevinde bulunan Dominique Strauss-Kahn'ın popülaritesinin ise giderek arttığını gösterdi.

Fransızların yüzde 44'ü küresel ekonomik krizle mücadelede itibarını yeniden artıran Stauss-Kahn'ın ülke yönetiminde bir kez daha önemli görevler almasını istiyor.

Sarkozy aleyhine son cumhurbaşkanlığı seçiminden önce ''siyasi komplo'' düzenlendiği iddiasıyla açılan davada, eski başbakanlardan Dominique de Villepin hakkında geçen hafta verilen beraat kararı, merkez sağda liderlik tartışmasını yeniden alevlendirmişti.

Paris mahkemesinin Villepin'i aklaması, Sarkozy için ''kişisel yenilgi'' olarak yorumlanıyor.

Radyo ve televizyonlar, ''son mahkeme kararının merkez sağda Villepin'in gelecek seçimlerde Sarkozy'ye karşı ciddi bir rakip olarak çıkma şansını da artırdığı'' görüşünde.

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