Sarkozy'nin oğlu Türkler için çaldı





T24- Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine şiddetle karşı çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin oğlu Pierre, Almanya’da Türklere ait bir diskoteğin açılışında DJ’lik yaptı.











26 yaşındaki Pierre Sarkozy, Köln’de yaşayan işadamı Hakan Aksu’nun Ring’deki Vanity isimli diskoteğinin açılışına katıldı. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı açılışta DJ’lik yapan Sarkozy, seçtiği şarkılarla konukları coşturdu.





Özel korumasıyla mekana gelen Sarkozy uzun saçları, tüylü fötr şapkası ve sempatik tavırları ile ilgi odağı oldu. Mekanın sahibi Aksu, “Pierre Sarkozy’nin DJ’likte usta olduğunu biliyoruz. Davetimizi geri çevirmeyerek bizi mutlu etti” dedi.





Pierre’in annesi, Sarkozy’nin 1982’de evlenip 1996’da boşandığı ilk eşi Marie-Dominique Culioli. “Mosey” sahne ismiyle hiphop müzik prodüktörlüğü de yapan Pierre, siyahi rap sanatçılarıyla birlikte Sarkozy karşıtı bir şarkı yazıp babasını kızdırmıştı.



