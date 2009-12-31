Sarkozy'nin karbon vergisi 'yasadışı'

T24 - Fransa Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin çevre politikasının en önemli unsurlarından karbon vergisinin yasadışı olduğuna hükmetti.



BBC Türkçe'nin haberine göre mahkeme bu kararına gerekçe olarak, yıl başında yürürlüğe girmesi beklenen verginin adil olmamasını gösterdi.



Fransa Anayasa Mahkemesi, karbon vergisinin, çevreyi en çok kirleten sektörlerin bazılarından alınmayacak olmasına dikkat çekti.



Vergi, atmosfere salınan her ton karbondiyoksit için fabrikalardan 17 Euro alınmasını öngörüyordu.



Fransız Le Monde gazetesine göre hükümet karbon vergisiyle yılda 4 milyar 300 milyon Euro gelir elde edecekti.



Ağır sanayi ve santraller kapsam dışıydı



Fransa'da hem ev hem de işyerlerini hedef alan vergi; petrol, doğalgaz ve kömür sektörlerini kapsıyordu.



Elektriği sektörüyle birlikte, Avrupa Birliği'nin karbon ticareti sistemine dahil olup, rafinerileri ve çimento fabrikalarını da içeren ağır sanayi şirketleri ve enerji santralleri ise kapsam dışıydı.



Karbon vergisi; Danimarka, İsveç ve Finlandiya'da görülen bir uygulama.



Bu uygulamayı hayata geçiren ilk büyük Avrupa ülkesi olmaya hazırlanan Fransa ise elektrik enerjisinin büyük kısmını nükleer santrallerde üretiyor.



Fransa Başbakanı Francois Fillon hükümetin Anayasa Mahkemesi'nin kararını dikkate alıp yeni bir yasa üzerinde çalışacağını söyledi.



Uzun süre tartışılan karbon vergisi, Fransa'da ciddi bir muhalefetle karşılaşmıştı.



Düzenlenen kamuoyu araştırmalarında seçmenlerin üçte ikisinin vergiye karşı oldukları ortaya çıkmıştı.



Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ise yeni vergi ile amacının halkı alışkanlıklarını değiştirmeye ve enerji tasarrufu yapmaya sevketmek olduğunu söylüyordu.