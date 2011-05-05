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Dünya

SARKOZY'NİN HALK DESTEĞİ YÜZDE 20'YE İNDİ PARİS (A.A)

05 Mayıs 2011 23:19

-SARKOZY'NİN HALK DESTEĞİ YÜZDE 20'YE İNDİ PARİS (A.A) - 05.04.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin arkasındaki halk desteği, seçildiği günden bu yana en düşük seviyede. Sofres kamuoyu araştırma merkezinin anketine göre, Sarkozy'yi destekleyen seçmenlerin oranı, bir ay içinde üç puan düşerek yüzde 20'ye indi.  Aynı ankete göre, Başbakan Francois Fillon'a yönelik halk desteği, yine son bir ay içinde üç puan inerek, yüzde 33'e düştü. Kamuoyu araştırması, yüzde 46 oranında halk desteğiyle, seçmenlerin en güvendiği siyasetçi olarak IMF Başkanı Dominique Strass-Kahn'ı gördüğünü ortaya koydu. Eski bakanlardan Strauss-Kahn'ın, gelecek seçimlerde sol partilerin, Sarkozy karşısındaki adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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