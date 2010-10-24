-SARKOZY'NİN HALK DESTEĞİ AZALDI PARİS (A.A) - 24.10.2010 - Fransa'da emeklilik reformunu protesto eden işçilerin grevleri ve protestolarıyla zor günler geçiren Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin popülaritesi yüzde 29'a düştü. Pazar günleri çıkan ''Journal du Dimanche'' gazetesinin yaptığı kamuoyu araştırması, Sarkozy'nin arkasındaki halk desteğinin son bir ayda üç puan daha düşerek yüzde 29'a indiğini ortaya koydu. Gazete, ''Fransız siyaset tarihinde, ilk kez halkın bir cumhurbaşkanına desteğinin bu kadar düştüğüne'' dikkat çekti. Son kamuoyu yoklamaları, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sarkozy'nin bir kez daha seçilme şansını kalmadığını gösteriyor.