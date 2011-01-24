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Dünya

SARKOZY'NİN FACEBOOK HESABINA HACKER SALDIRISI PARİS (A.A)

24 Ocak 2011 18:47

-SARKOZY'NİN FACEBOOK HESABINA HACKER SALDIRISI PARİS (A.A) - 24.01.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Facebook sayfası bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Sarkozy'nin Facebook hesabını dün akşam kısa bir süre ele geçiren korsan, mesajlarında cumhurbaşkanının 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimine aday olmayacağını yazdı. Mesajda korsan, "Değerli vatandaşlarım. Ülkemizin içinde bulunduğu özel koşulları düşünerek, aklım ve vicdanımı dinleyip, görev süremin sona ereceği 2012'den sonra yeniden aday olmamaya karar verdim" ifadesini kullandı. Bilgisayar korsanı, mesaja link olarak Sarkozy'nin görevden ayrılması vesilesiyle, seçim günü olan 6 Mayıs 2012'de yapılacak kutlamayı gösterdi. Kutlamanın, Le Fouquet's restoranında olacağı belirtildi. Mesajda yazım hatalarının olması da dikkati çekti. Hesabını geri almayı başaran Sarkozy, yine Facebook'taki mesajında, "Facebook sayfam bu akşam saldırıya uğradı. Bu belki de bana, her şeyiyle mükemmel hiçbir sistem olmadığını hatırlatmak içindi" ifadesine yer verdi.  Sarkozy, 2012'de yeniden aday olup olmayacağı konusunda ise yine sessiz kalmayı tercih etti.  Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy 2007'deki seçimi kazanmasından sonra aynı restoranda kutlama yapmıştı.

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