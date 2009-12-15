Sarkozy'nin eski gözdesi Dati'den yeni gaf

Fransa'nın eski Adalet Bakanı ve Avrupa Parlamentosunun yeni üyelerinden Rachida Dati'nin televizyon kameralarına yansıyan son gafı, Fransa'da büyük yankı uyandırdı.

Üzerinde televizyon kameralarının mikrofonu olduğunu unutarak bir arkadaşıyla cep telefonunda konuşurken Avrupa Parlamentosunu kötüleyen ve Avrupa Parlamentosuna tahammül edemediğini söyleyen Dati'nin sözleri, siyaset dünyasında günün konusu oldu.

Dati, arkadaşıyla konuşurken Avrupa Parlamentosunu kötülemesi ve aşağılaması, eski adalet bakanının Avrupa Parlamentosundaki rolünü ciddiye almadığı yolunda daha önce yapılan eleştirileri haklı çıkardığı şeklinde yorumlandı.

Rashida Dati, kameraya yansıyan konuşmasında, ''Ben burada kalmaya zorlandım, ortalıkta dolanıp duruyorum. Etrafımda sürekli medya var. Eğer Strasbourg'daysam, beni oy verirken hep görüyorlar, görmedikleri takdirde benim burada olmadığımı anlıyorlar'' ifadelerini kullanıyor.

Sarkozy'nin bir dönem yıldız bakanlarından olan Dati, bakanlar kurulunda yaptığı üst üste gaflardan sonra Cumhurbaşkanı tarafından istifaya zorlanmıştı.

Kuzey Afrikalı göçmen bir ailenin kızı olan Dati'nin bakanlığı sırasında doğurduğu çocuğun babasının kimliğini açıklamaması ve kardeşlerinin uyuşturucu kaçakçılığından yargılanması Fransa'da geniş yankı uyandırmıştı.