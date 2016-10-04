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Dünya

Sarkozy'nin eski danışmanı: Carla Bruni'nin memeleriyle övünür, bakanlara sorardı

Sarkozy’nin eski danışmanı Patrick Buisson, kitap çıkardı

04 Ekim 2016 14:46

2007-2012 arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy'nin eski danışamını, yazdığı kitapta "Carla Bruni'nin memeleriyle övünür, bakanlara sorardı" ifadelerini kullandı.

Posta'nın haberine göre, 2007-2012 arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy’nin eski danışmanı Patrick Buisson, yazdığı kitapta bazı sırları anlattı. Eski danışmana göre, Sarkozy eski manken olan eşi Carla Bruni’nin memelerine 'saplantılı' bir şekilde her ortamda gündeme getirmiş. Hatta birgün bakanlar kurulu toplantısında eşinin memelerine övgüler dizdikten sonra bakanlara “Siz de aynı fikirde değil misiniz?” diye sormuş.

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