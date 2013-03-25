Sarkozy'nin başı 90'lık patronla dertte

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy , 2007'deki seçim kampanyası sırasında, bir kozmetik şirketinin 90 yaşındaki sahibi Liliane Bettencourt'un 'acizliğinden yararlanarak çıkar sağlamak' suçundan hakkında dava açılmasını, 'haksız ve temelsiz' bir karar olarak niteledi.

Hakkında açılan dava ile ilgili 4 gündür sessizliğini koruyan Sarkozy, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden suçlamalara yanıt verdi.

Geçmişte kamu yaşantısında üzerine düşen sorumluluklarını hiçbir zaman suistimal etmediğini ifade eden Sarkozy, suçsuz olduğunun 'eninde sonunda' herkes tarafından anlaşılacağını belirtti.

Yargı bağımsızlığına inandığını ve ülkenin yargı kurumlarına güvendiğini kaydeden Sarkozy, ''Sade bir vatandaş olarak hiç kimseden veya kurumdan müsamaha beklemediğini ancak gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkmasını istediğini'' kaydetti.

Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog, dün basına verdiği demeçte, dava açılması kararını veren hakim Jean-Michel Gentil'yi ''tarafsız'' olmamakla suçlamıştı.

Fransız avukat, geçen yıl haziran ayında, Sarkozy döneminde yolsuzlukla mücadelede etkili tedbirler alınmadığı gerekçesiyle 81 arkadaşı ile ortak imza kampanyasına katılan hakim Gentil'in tarafsız olamayacağı iddiasında bulunmuştu.

Sarkozy hakkında dava açılması, anamuhalefet partisi Halk Hareketi Birliği (UMP) yönetimini de kızdırırken, basın, Sarkozy'nin kendisini sorgulayan hakimi ''üstü kapalı''tehdit ettiğini yazmıştı.

Seçim kampanyası sırasında ''usulsüz yardım'' aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Sarkozy'nin hafta içinde ifadesi alınmıştı.

Bordeaux Mahkemesi'ne gizlice gelen ve gece geç saatlerde ayrılan Sarkozy, Bettencourt'un evinde çalışan dört kişiyle yüzleştirilmiş, Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog, işlemin iptali için Bordeaux Temyiz Mahkemesine başvuracaklarını söylemişti.