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Dünya

Sarkozy'nin banka hesabından para çalındı

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin banka hesabına girildiği ve hesaptan para çalındığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 Ekim 2008 03:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin banka hesabına giren dolandırıcılar para çaldı!

Fransa'da pazar günleri piyasaya çıkan Journal du Dimanche gazetesinin haberine göre Sarkozy, bu hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olarak savcılığa başvuru yapmış ve olayın aydınlatılmasını istemiş. İnternetten cumhurbaşkanının hesabına giren dolandırıcıların soygunu tam olarak nasıl gerçekleştirdiği ise belirlenemedi.

Gazete, olayın "hassasiyeti" nedeniyle son derece gizli sürdürülen soruşturmaya rağmen dolandırıcıların bulunamamasını söz konusu kişilerin amatör olmadığını ispatladığını yazdı. Tüketimden Sorumlu Devlet Bakanı Luc Chatel dolandırıcılıklar konusunda yeni bir çalışma başlattıklarını söyledi.

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