T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sarkozy'nin açıklamalarına Bağış'tan tepki SARAYBOSNA (A.A)

07 Ekim 2011 14:59

-Sarkozy'nin açıklamalarına Bağış'tan tepki SARAYBOSNA (A.A) - 07.10.2011 - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Ermenistan'da yaptığı açıklamalarla ilgili, ''Sarkozy tarihçilerin rolüne soyunacağına, ülkesinin içine girmiş olduğu ekonomik girdaptan nasıl kurtulacağına biraz kafa yorarsa, üyesi olduğu AB'nin geleceğine yönelik projeler üretirse, Avrupa için de Fransa için de ve dünya huzuru için de daha anlamlı olur'' dedi. Bakan Bağış, 2 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da gazetecilerin, Sarkozy'nin ''1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen ve İsviçre'dekine benzer yasa çıkarabilecekleri'' yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine, Sarkozy'nin asli göreviyle ilgilenmesinin daha iyi olacağını söyledi. ''Herhalde Fransa'daki son siyasi anketlerin neticesi bayağı kendisini ürkütmüş ki Sarkozy, bu tür yaklaşımlar içerisine giriyor'' diyen Bağış, şunları kaydetti: ''Dün Fransa'nın İçişleri Bakanı ile bir araya geldiğim zaman kendisine de söyledim. Biz siyasilerin görevi geçmişi ve geçmişte yaşanan olayları belirlemek değildir. Siyasilerin görevi geleceği belirlemektir. Sayın Sarkozy tarihçilerin rolüne soyunacağına, ülkesinin içine girmiş olduğu ekonomik girdaptan nasıl kurtulacağına biraz kafa yorarsa, üyesi olduğu AB'nin geleceğine yönelik projeler üretirse, Avrupa için de Fransa için de ve dünya huzuru için de daha anlamlı olur. Buna sadece yaklaşan seçimlerin istismarı deriz, başka bir yorum getirmenin anlamı olmaz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24