-Sarkozy'nin açıklamalarına Bağış'tan tepki SARAYBOSNA (A.A) - 07.10.2011 - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Ermenistan'da yaptığı açıklamalarla ilgili, ''Sarkozy tarihçilerin rolüne soyunacağına, ülkesinin içine girmiş olduğu ekonomik girdaptan nasıl kurtulacağına biraz kafa yorarsa, üyesi olduğu AB'nin geleceğine yönelik projeler üretirse, Avrupa için de Fransa için de ve dünya huzuru için de daha anlamlı olur'' dedi. Bakan Bağış, 2 günlük resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da gazetecilerin, Sarkozy'nin ''1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını destekleyen ve İsviçre'dekine benzer yasa çıkarabilecekleri'' yönündeki ifadelerinin sorulması üzerine, Sarkozy'nin asli göreviyle ilgilenmesinin daha iyi olacağını söyledi. ''Herhalde Fransa'daki son siyasi anketlerin neticesi bayağı kendisini ürkütmüş ki Sarkozy, bu tür yaklaşımlar içerisine giriyor'' diyen Bağış, şunları kaydetti: ''Dün Fransa'nın İçişleri Bakanı ile bir araya geldiğim zaman kendisine de söyledim. Biz siyasilerin görevi geçmişi ve geçmişte yaşanan olayları belirlemek değildir. Siyasilerin görevi geleceği belirlemektir. Sayın Sarkozy tarihçilerin rolüne soyunacağına, ülkesinin içine girmiş olduğu ekonomik girdaptan nasıl kurtulacağına biraz kafa yorarsa, üyesi olduğu AB'nin geleceğine yönelik projeler üretirse, Avrupa için de Fransa için de ve dünya huzuru için de daha anlamlı olur. Buna sadece yaklaşan seçimlerin istismarı deriz, başka bir yorum getirmenin anlamı olmaz.''