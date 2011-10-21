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Dünya

Sarkozylerin küçük bebeğinin adı ''Giulia'' ANKARA (A.A)

21 Ekim 2011 12:37

-Sarkozylerin küçük bebeğinin adı ''Giulia'' ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile eşi Carla Bruni Sarkozy'nin yeni doğan bebeğinin adı belli oldu: "Giulia". Carla Bruni Sarkozy, doğumdan yaklaşık 24 saat sonra merakla beklenen açıklamayı yaptı ve internet sayfasına, "Küçük kızımız Guilia'nın doğumundan beri aldığım sayısız tebrik beni çok duygulandırdı" diye yazdı. Sarkozylerin bebeği çarşamba gecesi Paris'te dünyaya gelmişti. Doğum sırasında Almanya'da olan Cumhurbaşkanı Sarkozy, bebeğin adını söylememiş ve "bu mutlu haberi annesinin vereceğini" belirtmişti.

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