Sarkozy'i seçmenleri sınıfta bıraktı

T24-



Aynı araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 74'ü, Sarkozy'nin önemli politikalardaki icraatlarını onaylamıyor.



Fransızlar, Sarkozy'nin, seçimlerden önceki kampanyasında özellikle gündeme getirdiği "alım gücünü yükseltileceği" sözünü kesinlikle tutmadığı görüşünde.



Fransızlar, işsizlik ve eşitsizlikle mücadele ile bütçe açıklarının düşürülmesi konusunda verilen sözlerin de yerine getirilmediğini inanıyor.

AA