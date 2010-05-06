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Dünya

Sarkozy'i seçmenleri sınıfta bıraktı

Fransa'da düzenlenen bir kamuoyu araştırması, seçmenlerin, cumhurbaşkanlığı görevinde bugün 3. yılını dolduran Nicolas Sarkozy'ye kötü karne verdiğini ortaya ko

06 Mayıs 2010 03:00

T24- BVA kamuoyu araştırmasına göre, bugün 3. yılını dolduran NicolasSarkozy'e seçmenlerin yüzde 69'u kötü not verdi.


Aynı araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 74'ü, Sarkozy'nin önemli politikalardaki icraatlarını onaylamıyor.


Fransızlar, Sarkozy'nin, seçimlerden önceki kampanyasında özellikle gündeme getirdiği "alım gücünü yükseltileceği" sözünü kesinlikle tutmadığı görüşünde.


Fransızlar, işsizlik ve eşitsizlikle mücadele ile bütçe açıklarının düşürülmesi konusunda verilen sözlerin de yerine getirilmediğini inanıyor.

AA

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