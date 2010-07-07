Sarkozy'e 'yasadışı para aldı' suçlaması

T24

‘Vergiden sorumlu dost’

Hükümet zorda

Fransa’da devlet parasıyla jet uçurup, binlerce dolarlık puro içen iki bakanın istifasıyla sarsılan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bu kez L’oreal’den yasadışı seçim yardımı aldığı iddiasıyla iyice zor duruma düştü. Mediapart haber sitesi, Sarkozy’nin 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçimi için kampanyasına kozmetik devi L’Oreal’in varisi Lilliane Bettencourt’tan nakit 150 bin avro aldığını iddia etti.Avukatı aracılığıyla konuşan ve ismi Claire T. olarak verilen bir muhasebecinin ifşaatlarına dayandırılan habere göre, Sarkozy’nin Halk Hareketi Birliği Partisi’nin (UMP) mali işler sorumlusu ve halihazırdaki Çalışma Bakanı Eric Woerth seçimden iki ay önce parayı bir zarf içinde gizlice teslim almış. 2008’e dek 12 yıl boyunca Bettencourt ailesinin muhasebe kayıtlarını tutan Claire T., Sarkozy’nin Neuilly belediye başkanlığı döneminden beri sık sık ziyaret ettiği Bettencourt’tan zarflar içinde kayıt dışı para yardımları aldığını da öne sürdü.Fransız yasalarına göre siyasi partilere en çok 7 bin 500, bireysel adaylara en çok 4 bin 600 avro bağış yapılabiliyor. İddiaların doğrulanırsa soruşturma açılabilir. İddia Sarkozy’nin kendi partisine de bomba gibi düştü. UMP’nin parlamentodaki lideri Jean-Francois Cope Sarkozy’yi yaşananlara açıklık getirmeye çağırdı. Sağcı lider ise iddiaları ‘çamur atma’ diye niteledi.Ancak iddiaların merkezindeki Çalışma Bakanı Woerth’ün başı büyük dertte. Woerth “Siyasi hayatımda yasadışı tek bir euroya el sürmedim” dese de adı Bettencourt ailesindeki miras kavgasına da bulaştı. Bettencourt ve kızı François Bettencourt-Meyers arasındaki miras davası sırasında geçen hafta ortaya çıkan ses kasedinde Woerth’in adı ‘vergi işlerinden sorumlu dost’ diye geçiyor. Uşağının kaydettiği kasette Bettencourt, yatırım danışmanı Patrice de Maistre ile nasıl vergi kaçırabileceklerini tartışırken, De Maistre ‘Woerth’ün ricasıyla eşi Florence’e yatırım şirketinde iş verdiklerini’ anlatıyor. Mahkeme, Woerth’ün eşi işe girdikten sonra şirketin üç yılda yaklaşık 80 milyon euro’yu İsviçre’deki gizli hesaplara taşıdığını ortaya çıkardı. Kasetlerden Bettencourt’un kızıyla tutuştuğu miras davasıyla ilgili gelişmelerden mahkeme kararından önce haberdar olduğu da anlaşılıyor.Muhalefetteki Sosyalist Parti (PS) Woerth’i görevi kötüye kullanmak ve L’Oreal’in vergi kaçırmasına göz yummakla suçlayarak istifaya davet etti. PS ayrıca UMP ile L’Oreal arasındaki çıkar ilişkisinin incelenmesi için yargıyı göreve çağırdı.Skandalın bir ucunun Sarkozy’e de uzanmasıyla hükümet zorda. Gelecek hafta emeklilik reformunu meclise sunması beklenen Çalışma Bakanı Woerth, güvenilirliğini yitirdi. Son anketlerde halk desteği dibe vuran Sarkozy ise şimdilik bakanının arkasında dursa da bu ay hükümeti yenileyip, Woerth’ü başka göreve kaydırması bekleniyor.