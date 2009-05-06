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Dünya

Sarkozy'e Türkiye eleştirisi

Fransa'da, muhalefetteki Sosyalist Parti, Sarkozy'nin, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Türkiye'nin AB üyeliğini gündeme getirmesini eleştirdi.

06 Mayıs 2009 03:00

Fransa'da, muhalefetteki Sosyalist Parti, cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi Türkiye'nin AB üyeliğini gündeme getirmesini eleştirdi.

Sosyalist Parti'nin önemli isimlerinden Francois Hollande, Nicolas Sarkozy'nin, aşırı sağ seçmenlerin oylarını alabilmek için, yeniden Türkiye'nin AB üyeliğini tartışmaya açmasına karşı çıktı.

Sarkozy'nin, bu konuyu AB Anayasası referandumu ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullandığını hatırlatan Hollande, "Bu konuyu 2 seçimde de kullandı, artık yeter" dedi.

"Sarkozy, bu konudaki korkuları kullanmak istiyor" diyen Hollande, Türkiye'nin üyeliğinin gelecek 5 yıl içinde gerçekleşmeyeceği için, bu konunun gündeme getirilmesinin anlamsız olduğunu bildirdi. Hollande, koşulları yerine getirdiğinde Türkiye'nin üyeliğine sıcak baktığını söyledi.

Haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde önceki gün Nimes kentinde AB konusunda bir konuşma yapan Sarkozy, "Avrupa'nın sınırları olması gerekiyor, Türkiye, AB'ye girmek için ehil değil" demişti.

AB'nin sürekli genişleyemeyeceğini savunan Sarkozy, Türkiye'ye "imtiyazlı ortaklık" önerilmesi yolundaki önerisini yinelemişti.

Sarkozy, Türkiye gibi büyük ve önemli uygarlığa sahip bir ülkeyle AB'nin ekonomik ve güvenlik konularında ortak işbirliği alanı kurmasını önermişti.

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