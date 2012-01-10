-Sarkozy'den Yunanistan’a kritik uyarı ATİNA (A.A)- 10.01.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Atina'yı, mali destek karşılığında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda yardım planının durdurulacağı konusunda uyardı. Dün geç saatlerde Yunanistan Başbakanı Lukas Papadimos ile telefonda görüşen Sarkozy, Yunanistan'ın borçlarının yüzde 50 oranında azaltılması planını (PSI) ile ilgili müzakerelerin başarıyla sonuçlanması için Fransa'nın yardımcı olmaya hazır olduğunu belirterek 26 Ekim kararlarının bir an önce uygulamaya konulmasını istedi. Yunan medyasında yer alan habere göre, telefon konuşmasında, AB'nin ve Avro Kuşağı'nın Yunanistan’a yardımlarının sürmesi için, Atina’nın PSI dahil üstlendiği tüm yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini belirten Sarkozy, "Yunanistan kararları uygulamazsa, ülkenin desteklenmesi planı ilerleyemeyecek" dedi. Daha önce de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'de Sarkozy ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın borçlarının yeniden yapılandırılmasının sağlanamaması halinde Atina'ya yeni ödemenin zamanında yapılamayacağını söylemişti. Avrupa Komisyonu da, borçların yüzde 50 oranında azaltılması planının sonuçlandırılmasının, Yunanistan'a verilmesi kararlaştırılan yeni yardım paketiyle ilgili müzakerelerin başlatılması için ön koşul olduğunu bildirmişti. Bu arada, Atina'da, Ocak ayı ortalarında AB, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu temsilcileriyle (Troyka) yapılacak kritik müzakereler öncesinde, PSI, emekli maaşları, özel sektörle ilgili maaş çizelgesi gibi önemli konularda hükümeti destekleyen siyasi partilerin liderleri arasında uzlaşma arayışları sürerken, Başbakan Lukas Papadimos dün akşam saatlerinde Yeni Demokrasi Partisi lideri Andonis Samaras ile biraraya geldi. Başbakanlık konutunda Samaras ile bir buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştiren Papadimos, bugün de LAOS partisi başkanı Yorgos Karacaferis ve Cumartesi günü de PASOK lideri Yorgo Papandreu ile bir araya gelecek.