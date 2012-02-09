Sarkozy'den Türkiye'ye yeni çağrı

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy "Ermeni soykırımı" iddiaları konusunda Türkiye'yi bir kez daha "tarihiyle yüzleşmeye" çağırdı.





ntvmsnbc'den Kayhan Karacan'ın haberine göre; Paris'te Fransa Yahudi Kurumları Temsil Konseyi'nin (CRIF) yıllık yemeğine katılan Sarkozy, İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'yı yönetenlerin Nazi rejimiyle işbirliği yaptıklarını hatırlatıp, Fransa'nın tarihinin bu dönemiyle yüzleştiğini, tarihiyle yüzleşmenin Türkiye için de "gurur kaynağı" olacağını savundu.



Sarkozy, konuşmasında İsrail'i de "mucize" olarak tanımladı. Fransa'nın İsrail'n güvenliği konusunda ödün vermeyeceğini belirten Sarkozy, İran'ın nükleer silah edinmesine karşı olduğunu dile getirdi. Sarkozy buna karşılık İran sorununa çözümün "askeri değil siyasi" olduğunu ve "yaptırımlardan geçtiğini" söyledi.



Filistin sorununa da değinen Sarkozy, "çözümün iki devlet kurmaktan değil, iki ulus-devlet kurmaktan geçtiğini" ve "yöntem ve takvim değiştirilmesi gerektiğini" savundu.



Sarkozy Suriye konusunda da "Başşar Esad rejimi bir gün düşecek" şeklinde konuştu.



