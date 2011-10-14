-Sarkozy'den Türkiye'ye ''gönül alma'' mesajı PARİS (A.A) - 14.09.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 1915 olaylarıyla ilgili Erivan'da yaptığı açıklamaların büyük yankı uyandırmasının ardından, danışmanı Jean David Levitte aracığıyla Türkiye'nin gönlünü almaya çalıştı. Erivan ziyaretin hemen ardından Sarkozy'nin ''gölge dışişleri bakanı'' olarak bilinen diplomasi danışmanı Davitte, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu'nu telefonla arayarak Elysee Sarayı'na davet etti. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Burcuoğlu ile yapılan görüşmede Levitte, Sarkozy'nin açıklamalarının ''Türkiye'de yanlış anlaşıldığı ve Fransa'nın bu konuda Türkiye'yi karşısına almak istemediği'' mesajını verdi. Levitte, Fransa'nın Türkiye'yi büyük bir ülke olarak gördüklerini ve Türkiye'nin dostluğuna önem verdiklerini Büyükelçi Burcuoğlu'na iletti. Büyükelçi Burcuoğlu, Türkiye'nin konu ile ilgili hassasiyetini bir kez daha dile getirerek, 1915 olaylarıyla ilgili Fransa parlamentosunda bir yasa daha çıkartılmasının ikili ilişkilere vereceği tahribata dikkati çekti. Fransız basını, ''sosyalist partinin cumhurbaşkanlığı seçimi için adayı olması beklenen Francois Hollande'ın, senato yenileme seçimlerini ardından inkarın suç sayılmasını öngören yasa teflini, senato gündemine alınması için Ermeni diasporasına söz vermesinin hemen ardından, Sarkozy'nin iç politik nedenlerden dolayı Erivan'da bu tür bir çıkış yapma ihtiyacı duyduğu'' yorumunu yapıyor.