Sarkozy'den tasarruf sahiplerine garanti

>>> AB’den mali krize destek 15 milyar Euro

Dünya borsalarında yaşanan düşüş Avrupa’yı da kasırga gibi sardı. Kriz haberleri Doğu’dan Asya borsalarından başladı. Asya borsalarını Rusya, ardından Avrupa borsalarındaki düşüş izledi.Moskova borsasındaki düşüş gün ortasında yüzde 19.1’e ulaşınca kapandı. Fransız borsası CAC 40, 9.04 ile kuruluşundan bu yana tarihinin düşüşünü yaşarken, Lodra’da Footsie-100 indeksi 7.85, Alman Borsası yüzde 7.07, Milano Borsası da 8.24 düşüş kaydetti. Piyasalar 11 Eylül 2001 saldırısının ardından yaşanan krizden daha sert bir düşüş yaşarken, borsalardaki düşüş doları fırlattı, petrol fiyatlarını aşağı çekti.Cumartesi günü AB’nin 4 büyük ekonomisine sahip ülke lideri piyasalara "ortak çözüm" mesajı veremeyince piyasalarda "Kara Pazartesi"nin önü alınamadı. Şimdi Avrupa liderleri sürekli telefon trafiği ile krizi yönetmeye çalışıyor.Avrupa Birliği Dönem Başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gün boyunca tüm Avrupalı liderlerle görüşerek krize karşı ortak bir tavır alma konusunda görüştü. Bu görüşmelerin ardından Elysee Sarayı’nın girişinde, Avrupa Birliği adına ortak bir deklerasyon yayınlayan Sarkozy, "27 ülke yönetimi kriz karşısında birlik, dayanışma ve kararlılık içindedir. Ve her birimiz finans sisteminin istikrarı için her türlü önlemi alacaktır" diyerek alev alan piyasaları rahatlatmaya çalıştı.Sarkozy, piyasaları rahatlatmak için, borsalar kapanmadan bir saat önce yaptığı açıklamadabütün Avrupa hükümetleri liderlerinin kriz karşısında gereken tüm önlemleri alacağını duyurdu. Sarkozy, bazı bankaların kurtarılabilmesi için merkez bankalarının ödeme yapacağını, bazı bankalara ilişkin özel önlemler alınacağını, ayrıca bankalarda hesabı bulunan tasarruf sahiplerinin her kuruşunun garanti edileceğini söyledi."Ülkelerimizdeki tek tasarruf sahibi bile parasını kaybetmemiştir" diyerek hükümetlerin tasarruf sahibinin de krizden zarar görmemesi için gereken önlemleri alacağını duyurdu. Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkenin bütün bu önlemleri geniş bir koordinasyon ve ortak çalışma ile yürüteceğini de duyurdu.Sarkozy açıklamanın ardından krizin ilk işaretini veren Belçikalı Fortis’i alacağını açıklayan BNP Paribas, Soicete Generale bankaları ve Fransız Merkez Bankası Başkanı’nın yanısıra Başbakan François Fillon ve Ekonomi Bakanı Christine Lagarde ile kriz zirvesi topladı.