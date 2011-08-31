Sarkozy'den, İran'a çok sert uyarı!

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İran'ın nükleer silah üretimiyle ilgili projelerinde ısrar etmesi halinde önlem amacıyla bu ülkeye bir saldırı düzenlenebileceği uyarısında bulundu.



Fransa'nın yurt dışındaki büyükelçilerinin katılımıyla düzenlenen konferansta konuşan Sarkozy, ''İran'ın askeri, nükleer ve balistik silah projeleri tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bu durum, İran'ın nükleer tesislerine önlem amacıyla bir saldırı düzenlenmesine yol açabilir. Bu da Fransa'nın hiç istemediği büyük bir krize yol açabilir'' ifadesini kullandı.



Fransız büyükelçilerin üç gün sürecek konferansında, ''Arap Baharı'' ve Ortadoğu Barış Süreciyle'' ilgili gelişmeler öncelikle masaya yatırılacak





