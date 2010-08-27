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Dünya

Sarkozy'den göçmenlere bir darbe daha

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, suç işleyen göçmen kökenlilerin, vatandaşlıktan atılmalarını kolaylaştırmak için yasa tasarısı hazırlanmasını istiyor.

27 Ağustos 2010 03:00

T24- Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, suç işleyen göçmen kökenlilerin, vatandaşlıktan atılmalarını kolaylaştırmak için yasa tasarısı hazırlanmasını istiyor.
    

Basında çıkan haberlere göre, çok eşli yaşayan ve haksız yere sosyal yardım alarak devleti dolandıranlarla, polis ve jandarma gibi asayiş görevlilerinin canlarına kasteden saldırılarda bulunan yabancı kökenlilerin, vatandaşlık haklarının ellerinden alınması için yasal düzenleme yapılacak.

Konu ile ilgili olarak, Sarkozy'nin başkanlığında, içişleri, adalet ile göç ve göçmenlerden sorumlu bakanlıklar, gelecek hafta bir toplantı düzenleyecek.

Hazırlanacak yasa tasarısı, bu suçları işleyen ve 10 yıldan az bir süredir vatandaşlık hakkına sahip olanların, bu haklarının elinden alınmasını öngörüyor.

Fransa'da ilkbahar aylarında, çok eşli bir Müslüman vatandaşın, yasaların boşluğundan istifade ederek, eşleri ve çocukları için devletten haksız sosyal yardımlar aldığının ortaya çıkması üzerine, ilk kez İçişleri Bakanı Brice Hortefeux, bu konuda yasal düzenleme yapılması gerekliliğini dile getirmişti.

Romanları sınır dışı ettiği için sert eleştirilere uğrayan hükümetin, bu konuda da insan hakları ve sivil toplum örgütlerinin tepkisine çekmesi bekleniyor.

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