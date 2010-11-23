Sarkozy'den gazeteciye: Sübyancı!

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, adının geçtiği bir rüşvet skandalına ilişkin sorular soran gazeteciyi ''sübyancılıkla'' suçladı.



Bu yılın başlarında başlayan rüşvet ve komisyon iddialarına ilişkin soruşturmaya adı karışan Sarkozy, geçen hafta eski bir hükümet yetkilisinin kendisi hakkındaki iddiaları güçlendiren açıklamaları üzerine zor durumda kaldı.



Fransa'da bir mahkeme, Pakistan'a üç denizaltı satışında ödenen komisyonların bir kısmının dönemin başbakanı Eduard Balladur'un 1995'teki seçim kampanyasının finansmanında kullanıldığından şüpheleniyor. Balladur seçimi kaybetmişti.



Sarkozy ise, bu kampanyada için para transferinde parmağı olmakla suçlanıyor.



Balladur'un Chirac'a karşı girdiği yarışta resmi sözcüsü, kabine içinde bütçe konularından sorumlu olan Nikolas Sarkozy idi.



Sarkozy suçlamalari reddediyor.



Ancak geçen hafta eski savunma bakanı Charles Millon, Fransız politikacılara ödeme yapıldığına ikna olduğunu söyledi.



Sarkozy de, kendisine bu iddiaları hatırlatan gazeteciye, ''Saçma sapan konuşuyorsun, hiçbir şeyi teyit ettiğiniz yok. Sen bir sübyancısın'' diye çıkıştı.



Eski savunma bakanının ''ödemelerin yapıldığına ikna olduğu'' yorumlarını değerlendirmesini isteyen yine aynı gazeteciye, ''İkna olmak mı... Gizli dosyaları gördüm, ama hangileri olduğunu söylemeyeceğim. Birileriyle konuştum, ama kim olduğunu açıklamayacağım. Ama ''senin sübyancı olduğuna'' ikna oldum'' diye yanıt verdi.



Sarkozy'nin NATO zirvesi sırasında yaşanan bu öfke patlamasının kaydedildiği, ancak Fransa Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarının da, ortam mikrofonlarından bu kayıtların silinmesini sağladıkları öne sürüldü.



Sarkozy 2008 yılında Paris'te tarım fuarı sırasında bir çiftçiye, ''defol ahmak'' diye çıkışmıştı.



Bu tepkisinin ses ve görüntü kayıtları sanal ortamda milyonlarca kişi tarafından izlenmiş, özellikle Sarkozy'nin seçmenler nezdindeki imajına büyük darbe vurmuştu.



Şimdi Sarkozy'ye nelik kamuoyu desteği yüzde 30'lar civarında.