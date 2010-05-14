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Ekonomi

Sarkozy'den Euro bölgesinden çıkma tehdidi

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin geçen haftaki Yunanistan'a yardım görüşmeleri sırasında ülkesinin euro bölgesinden çıkacağı şeklinde bir tehditte bulunduğu

14 Mayıs 2010 03:00

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin sonradan yalanlansa da geçen haftaki Yunanistan'a yardım görüşmeleri sırasında ülkesinin euro bölgesinden çıkacağı şeklinde bir  tehditte bulunduğu söylentiler ve Yunanistan'a yönelik endişelerle eurobond getirileri ve CDS'ler de yükseldi.

   
Bankacıların verilerine göre, dün kapanışta 165-170 baz puan civarında olan Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri  bugün TSİ 14:19 itibariyle 172-177 baz puan, dün (13 Mayıs 2010) kapanışta 160/160.50 dolar seviyelerinde olan 2030 vadeli eurobond fiyatı ise aynı saat itibariyle 159.65/160.15 dolar seviyelerindeydi.

  
Fransa'nın euro bölgesinden çıkacağı söylentilerinin ardından Avrupa borsalarında ciddi düşüş yaşandığını,  bunların eurobond ve CDS'lere de olumsuz yansıdığını söyleyen bir bankanın eurobond işlemcisi,  "Yunanistan'ın kredi notuna ilişkin endişeler de var. Düne göre 2030 vadeli eurobondda yaklaşık 35 sentlik  düşüş, 5 yıllık CDS'lerde ise 7 baz puanlık yükseliş var. Bütün gelişmekte olan piyasalarda bozulma var.  ABD'de açıklanacak verileri piyasalar takip edecek ama piyasaları tekrar pozitife döndürecek gibi durmuyor.  Risk algısı yüksekken gelişmekte olan ülke tahvillerinde satışta kalmayı, çok pozisyon almamayı tercih  ediyorlar" dedi.

  
İspanya'nın El Pais gazetesinde bugün yer alan bir haberde, geçen hafta Cuma günü Yunanistan'a  hazırlanan yardım paketi için yapılan görüşmelerde Fransa'nın euro bölgesinden ayrılma tehdidinde bulunduğu  belirtilmişti.
  

Ancak Alman hükümet sözcüsü Reuters'e yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin  geçen haftaki Yunanistan'a yardım görüşmeleri sırasında ülkesinin euro bölgesinden çıkacağı şeklinde bir  tehditte bulunmadığını söyledi.


Cumhurbaşkanlığı kaynakları da, bugün (14 Mayıs 2010) İspanya'daki El Pais gazetesinde çıkan ve İspanya Başbakanı Jose Luis Zapatero kaynak gösterilerek yapılan iddiayı yalanladı.

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