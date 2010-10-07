-SARKOZY'DEN EMEKLİLİK REFORMUNDA GERİ ADIM PARİS (A.A) - 07.10.2010 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, sendikaların tepkilerinin giderek artması üzerine emeklilik reformunda rötuş yapmak zorunda kaldı. Sarkozy, çocuklarına bakmak için işe ara vermek zorunda kalan annelerle, özürlü aile bireylerinin bakımı için çalışma hayatına ara verenlerin emeklilik reformundan daha az etkilenmeleri amacıyla reform paketinde değişiklik yapılmasını kararlaştırdı. Fransa Çalışma Bakanılığı, mecliste kabul edilen ve yasalaşması için senatonun onayı gereken tasarı için iki değişiklik önergesi sunacak. Tasarı, devlete 3,4 milyar avroya mal olacak. İş hayatında olan ve 3 çocuk sahibi yaklaşık 130 bin annenin söz konusu değişiklikten yararlanması bekleniyor. Emeklilik reformu, 2018 yılına kadar emeklilik yaşının 60'dan 62'ye, 2023 yılına kadarsa 65'den 67'ye çıkartılmasını öngörüyor. Hükümet, bütçe açıklarını gerekçe göstererek, tasarının yasalaşmasını istiyor. Fransa hükümeti, önümüzdeki 20 yıl içinde sosyal güvenlik siteminin iflas etmemesi için 70 milyar avro tutarında kaynak yaratılması gerektiğini düşünüyor. Sendikalar, Sarkozy geri adım atmazsa genel greve gitme tehdidinde bulunuyor.