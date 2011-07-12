-SARKOZY'DEN AFGANİSTAN'A SÜRPRİZ ZİYARET KABİL (A.A) - 12.07.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, bu sabah sürpriz bir ziyaret için Afganistan'ın başkenti Kabil'e geldi. Sarkozy'ye eşlik eden Fransız basın mensupları, Fransız Cumhurbaşkanı'nın birkaç saat sürecek ziyareti sırasında, Kabil'in kuzeydoğusundaki Kapisa bölgesinde bulunan Fransız silahlı kuvvetlerinin ileri üssü Tagab'a gideceğini belirtti. Önceki gün 22 yaşında bir Fransız askerinin kaza kurşunuyla ölümü, Fransa'nın Afganistan'daki askeri operasyonları sırasında bu yılın başından beri 12., 2001 sonundan bu yana da 64. kaybı oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, ABD'nin Afganistan'dan aşamalı asker çekeceğini açıklamasının ardından, bu ülkede 4 bin asker konuşlandıran Fransa'nın da yıl sonuna kadar yüzlerce askerini çekeceğini bildirmişti.