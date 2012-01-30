-Sarkozy'den "pembe tablo" PARİS (A.A) - 29.01.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Fransa ve Avrupa'da ekonomik durumun giderek düzeldiğini iddia etti. Sarkozy, seçimlere yaklaşık üç ay kala, ülkenin dört büyük televizyon kanalının canlı yayınında bu akşam gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerin ısrarlı sorularına karşı Sarkozy, tekrar aday olacağını söylemekten kaçındı ve zamanı geldiğinde bunu açıklayacağını bildirdi. Avro bölgesi borç kriziyle ilgili olarak Sarkozy, Avrupa'da durumun ''yatıştığını'' ve ''istikrarlı'' bir hale geldiğini iddia ederek, ''Avrupa artık uçurumun kenarında değil''diye konuştu. Fransa'da ekonomik durumun daha iyi gittiğini ileri süren Sarkozy, ülkede bütçe açığının gayri safi milli hasılaya oranının 2011 yılında beklenenden daha iyi olduğunu belirterek, bu oranın yüzde 5,7 yerine 5,4 veya 5,3 olacağını söyledi. Sarkozy, sosyal korumanın artırılmasının mali faturasını karşılayabilmek için KDV oranını artıracağını bildirdi. Rekabet gücünü artırmak için şirketlerin üzerindeki yükü azalmak istediklerini kaydeden Sarkozy, şirketlerin ödedikleri kesintilerin düşürülmesini, KDV oranını yüzde 1,6 oranında artırarak karşılayacaklarını söyledi. Sarkozy, hedeflerini ekonomik büyümeyi tekrar canlandırmak olduğunu ifade etti. Seçimler öncesi popülaritesini tekrar artırmak isteyen Sarkozy, daha önce de gündeme getirdiği gibi Fransa'da Ağustos ayından itibaren mali ve ticari işlemlerden yüzde 0,1 oranında vergi kesileceğini belirtti.