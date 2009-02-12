'Sarkozy'de laf çok, icraat yok'

Fransızlar, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi "çok konuşan, ancak az iş yapan" bir lider olarak görüyor.



Sofres kamuoyu araştırma şirketinin Nouvel Observateur dergisi için yaptığı ankete katılan seçmenlerin yüzde 58'si bu görüşü dile getirirken, yüzde 34'ü Sarkozy'nin icraatıyla toplumda köklü bir reform yapacağını düşünüyor.



Fransızların yüzde 61'i büyük vaatlerle göreve başlayan Sarkozy'nin icraatından memnun değil. Seçmenler, özellikle "alım gücününün artırılması" ve "vergilerin düşürülmesi" konularında vaatlerin yerine getirilmediğini savunuyor.



Özel ve kamu sektörü işçileri geçen hafta ülke genelinde bir günlük uyarı grevine giderken, düzenledikleri gösterilerde Sarkozy yönetiminin ekonomik ve sosyal politikalarını protesto etmişlerdi.

