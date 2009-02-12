T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Sarkozy'de laf çok, icraat yok'

Fransızlar, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi "çok konuşan, ancak az iş yapan" bir lider olarak görüyor

12 Şubat 2009 02:00

Fransızlar, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi "çok konuşan, ancak az iş yapan" bir lider olarak görüyor.

Sofres kamuoyu araştırma şirketinin Nouvel Observateur dergisi için yaptığı ankete katılan seçmenlerin yüzde 58'si bu görüşü dile getirirken, yüzde 34'ü Sarkozy'nin icraatıyla toplumda köklü bir reform yapacağını düşünüyor.

Fransızların yüzde 61'i büyük vaatlerle göreve başlayan Sarkozy'nin icraatından memnun değil. Seçmenler, özellikle "alım gücününün artırılması" ve "vergilerin düşürülmesi" konularında vaatlerin yerine getirilmediğini savunuyor.

Özel ve kamu sektörü işçileri geçen hafta ülke genelinde bir günlük uyarı grevine giderken, düzenledikleri gösterilerde Sarkozy yönetiminin ekonomik ve sosyal politikalarını protesto etmişlerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24