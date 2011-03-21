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Dünya

SARKOZY ZİYARETİNİ ERTELEDİ PARİS (A.A)

21 Mart 2011 16:41

-SARKOZY ZİYARETİNİ ERTELEDİ PARİS (A.A) - 21.03.2011 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, G-7 ve G-20 dönem başkanı olarak deprem felaketinde zarar gören Japonya'ya ''dayanışma'' için bu ay sonu yapacağı ziyareti erteledi. Cumhurbaşkanı Sarayı kaynakları, Sarkozy'nin, Japonya Başbakanı Naoto Kan ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından bu kararın alındığını bildirdi. Sarkozy, ay sonunda G-20 toplantısı için Çin'e yapacağı ziyaretin ardından, Japon halkıyla dayanışma için bu ülkeye gideceğini açıklamıştı.

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