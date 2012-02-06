-Sarkozy: Yunanistan, borçları için fon oluştursun PARİS (A.A) - 06.02.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Yunanistan'ın borçlarını ödemek için bir fon oluşturmasını istedi. 14. Fransız-Alman bakanlar kurulu Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel başkanlığında bugün Elysee Sarayı'nda toplandı. Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarkozy, ''Fransa ve Almanya'nın, Yunanistan'ın devlet gelirlerini ayrı bir fonda toplayarak borçlarını azaltmaya çalışmasını istediklerini'' söyledi. Fransa ve Almanya olarak Yunanistan'ın yeni liderlerinin sorumluluklarını üstlenmelerini istediklerini kaydeden Sarkozy, yeni kurtarma planlarının, borçları düşürmeyi yönelik kararları öncelikle dayatacağını ifade etti.