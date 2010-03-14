Sarkozy yerel seçim sınavında

T24- Fransa'da halk yerel yönetim seçimlerinin ilk turu için sandık başında. Seçimlerde Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy yönetiminden duyulan düşkırıklığının sandığa yansıması bekleniyor.



Yerel seçim 2012'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminden önce ulusal düzeydeki son oylama.

Muhalefetteki Sosyalist Parti 22 bölgenin 20'sindeki yerel yönetimleri elinde tutuyor ve bu seçimde diğer ikisini de ele geçirmeyi umuyor.

İşsizlik oranlarının yüzde 10'a ulaştığı Fransa'da, Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy'e verilen destekte büyük bir düşüş yaşanıyor.

BBC'nin Paris'teki muhabiri Emma Jane-Kirby, yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçim yapılsa da, Fransız seçmenin bu fırsatı merkezi yönetimi cezalandırmak için kullanaceğini kaydediyor.

Bugün yapılan birinci tur oylamadan önce konuşan Fransa Başbakanı François Fillon seçmenlere hitaben yaptığı konuşmada, 'Seçim sonucunun şimdiden belli olduğunu söyleyenlere kulak asmayın' dedi.

Sarkozy'nin partisi UMP'nin yüzde 30 oranında destek aldığı belirtiliyor. Sosyalist Parti'nin destek oranının da aynı düzeylerde olacağı kaydediliyor.

Ancak sosyalistlerin, gelecek pazar günü yapılacak seçimin ikinci turu öncesi Yeşiller ve diğer sol partilerle ittifaklar yapması bekleniyor.

Sosyalist Parti'de ulusal düzeyde derin bölünmeler yaşanıyor olmasına karşın, parti yerel düzeyde gücünü koruyor.

Uzmanlar, Sosyalist Parti lideri Martin Aubry'nin bu seçimlerde iyi bir sonuç alarak 2012'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sosyalist Parti'nin adayı olma şansını artırmayı umduğunu söylüyor.