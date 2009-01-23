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Ekonomi

Sarkozy, yazılı basına 200 milyon Euro yardım önerdi

Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, mali açıdan zor günler geçiren yazılı basına yılda 200 milyon Euro'luk yardım paketi önerdi.

23 Ocak 2009 02:00

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, ülkede mali açıdan zor günler geçiren yazılı basına yılda 200 milyon Euro tutarında bir yardım paketi önerdi.

Sarkozy, mali konulardaki sorunlarına çare aramak amacıyla yazılı basının temsilcileriyle bugün bir araya geldi.

Yardım paketi, devletin, posta ücretlerinde getirmeyi düşündüğü artışın bir yıl ertelenmesini, devletin iletişim harcamalarını artırmasını, gazete bayilerine ve evlere gazete dağıtan şirketlere yapılan desteğin artırılmasını öngörüyor.

Yine önlemler çerçevesinde, 18 yaşına varan her gence gazete okuma alışkanlığını geliştirmek için, istediği bir gazeteye bir yıllık bedava abone olma hakkı ve bunun da devlet tarafından karşılanmasını hedefliyor.

AB ülkeleri dışından, basına yapılacak yabancı yatırımlara koyulan sınırın artırılması da yardım paketi maddeleri arasında yer alıyor.

Mevcut uygulama, AB dışından gelen ülkelerden yazılı basına yapılacak yatırımların yüzde 20 ile sınırlandırılmasını öngörüyordu.

Fransa'da yazılı basın, 2000 yılından bu yana ücretsiz dağıtılan gazeteler, reklam gelirlerinin hızla düşmesi ve internet haberciliği yüzünden zor günler geçiriyor.

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